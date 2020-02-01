Итоговое голосование по импичменту Трампа назначено на 5 февраля
09:30 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США назначил на среду, 5 февраля, голосование по двум статьям обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Члены верхней палаты законодательного органа большинство голосов одобрили в пятницу соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла (от штата Кентукки)
Данное голосование, во время которого, как ожидается, Трамп будет оправдан по обеим статьям, станет итоговым в рамках процедуры импичмента. Начало голосования назначено на 16:00 по местному времени (00:00 мск четверга).
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