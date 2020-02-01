В Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и гололедица - Гидрометцентр
09:50 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с небольшими осадками и местами гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице от минус 1 градуса до 1 градуса тепла, ночью температура опустится до 2 градусов мороза. В Подмосковье термометры покажут от минус 3 градусов до 2 градусов тепла, ночью ожидаются заморозки до 4 градусов.
Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
На 1 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с гололедицей.
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