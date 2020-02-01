Для иностранцев пребывающих на территории КНДР введен режим карантина на 15 суток

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНДР ввели ряд ограничений для находящихся на территории республики иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций в качестве карантинных мер против нового коронавируса. Об этом сообщило в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в "Фейсбуке".

Как отмечается в заявлении, дипломаты и сотрудники международных организаций, "прибывающие из Китая напрямую или транзитом через Россию", будут помещаться в карантин на 15 суток в местах своего проживания. Иностранцы, которые ранее прибыли в КНДР, начиная с 13 января, "подлежат медосмотру персоналом пхеньянской больницы для дипкорпуса "Дружба", сообщили в посольстве. При этом медицинский персонал данной больницы начнет на регулярной основе посещать диппредставительства для проведения осмотров.

В рамках введенных ограничений, помещенным в карантин иностранцам "категорически запрещается посещение общественных мест и контакты с другими людьми", подчеркнули в дипмиссии. По информации посольства РФ, власти КНДР также приняли решение не проводить в течение февраля протокольных визитов и бесед с иностранными дипломатами. Как отмечается, беседы по неотложным вопросам будут проводиться по телефону.