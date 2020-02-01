Послание Трампа к Сенату и Конгрессу будет полно "неиссякаемого оптимизма" - администрация США
10:15 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новое, третье по счету, обращение американского президента Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса США будет полно "неиссякаемого оптимизма" в отношении вопросов, затрагивающих работающие семьи Америки. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов в Белом доме.
Брифинг был посвящен ежегодному посланию "О положении страны", с которым Трамп обратится к американским законодателям 4 февраля.
"Тема послания - великое возвращение Америки. В своем обращении президент изложит видение неиссякаемого оптимизма. Он призовет Конгресс работать с ним, чтобы продолжать строить инклюзивную экономику, где наименее обеспеченные граждане быстрее многих достигают успеха, где люди любого происхождения обнаруживают новые возможности", - отметил ведущий брифинга.
Центральной темой выступления станут экономические достижения США, а также политика администрации Трампа в отношении здравоохранения, иммиграции и национальной безопасности. При этом представитель администрации отказался говорить о деталях выступления президента.
НОВОСТИ
- 09:50 01.02.2020
- В Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и гололедица - Гидрометцентр
- 09:40 01.02.2020
- Для иностранцев пребывающих на территории КНДР введен режим карантина на 15 суток
- 09:30 01.02.2020
- Итоговое голосование по импичменту Трампа назначено на 5 февраля
- 21:20 31.01.2020
- Минобороны Италии: Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии
- 21:01 31.01.2020
- Управленцам московских школ предлагают проходить добровольную командную аттестацию
- 20:43 31.01.2020
- Пекин недоволен позицией США, где Китай попал в список стран с повышенной опасностью
- 19:30 31.01.2020
- Санкционная политика Британии в отношении РФ вряд ли изменится - посол Келин
- 18:55 31.01.2020
- В общежитиях московских вузов будут проводиться ежедневные медосмотры
- 18:45 31.01.2020
- Меркель рассказала, что определит будущие отношения с Британией
- 18:15 31.01.2020
- Британские власти решили отметить ночь наступления "брекзита"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать