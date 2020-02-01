Послание Трампа к Сенату и Конгрессу будет полно "неиссякаемого оптимизма" - администрация США

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое, третье по счету, обращение американского президента Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса США будет полно "неиссякаемого оптимизма" в отношении вопросов, затрагивающих работающие семьи Америки. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов в Белом доме.

Брифинг был посвящен ежегодному посланию "О положении страны", с которым Трамп обратится к американским законодателям 4 февраля.

"Тема послания - великое возвращение Америки. В своем обращении президент изложит видение неиссякаемого оптимизма. Он призовет Конгресс работать с ним, чтобы продолжать строить инклюзивную экономику, где наименее обеспеченные граждане быстрее многих достигают успеха, где люди любого происхождения обнаруживают новые возможности", - отметил ведущий брифинга.

Центральной темой выступления станут экономические достижения США, а также политика администрации Трампа в отношении здравоохранения, иммиграции и национальной безопасности. При этом представитель администрации отказался говорить о деталях выступления президента.