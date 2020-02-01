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Предполагаемого главаря ячейки "Аль- Каиды" задержали в США - прокуратура

10:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти американского штата Аризона задержали жителя города Финикс, которого подозревают в том, что он является одним из главарей действующей в Ираке ячейки террористической сети "Аль- Каида" (запрещена в РФ). Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении прокуратуры в Аризоне.

Как следует из документа, 42-летний Юсеф Ахмед ан-Нури предстал перед судом в Финиксе. Он был арестован по запросу властей Ирака, который поступил в конце января. В этой стране его обвиняют, в частности, в причастности к убийству двух сотрудников полиции в 2006 году.

Власти Ирака полагают, что ан-Нури являлся главарем одной из ячеек "Аль-Каиды", действующей на территории страны и осуществлявшей атаки на стражей порядка. Суд в США рассмотрит возможность экстрадиции ан-Нури в Ирак.

В прокуратуре не уточняют, когда ан-Нури приехал в США, а также в каком статусе он находится в этой стране.

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