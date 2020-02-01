С рабочим визитом в Минск прибыл Майкл Помпео
11:15 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Минск, передает корр. ТАСС.
Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. За годы независимости, Белоруссию в 1991 году посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, в 1994 в Минске побывал президент США Билл Клинтон.
Помпео прилетел в белорусскую столицу из Киева. В Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. В Госдепартаменте США целью визита назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".
Помпео пробудет в Минске менее дня. Он собирался с визитом в Минск 4 января, планировались его переговоры с президентом Александром Лукашенко. Однако визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке. В августе прошлого года Минск для встречи с руководством страны посетил Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре 2019 года с визитом в республике побывал заместитель Госсекретаря США Дэвид Хэйл.
НОВОСТИ
- 11:45 01.02.2020
- В аэропорт Внуково экстренно вернулся самолет летевший рейсом в Сочи
- 10:45 01.02.2020
- Предполагаемого главаря ячейки "Аль- Каиды" задержали в США - прокуратура
- 10:15 01.02.2020
- Послание Трампа к Сенату и Конгрессу будет полно "неиссякаемого оптимизма" - администрация США
- 09:50 01.02.2020
- В Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и гололедица - Гидрометцентр
- 09:40 01.02.2020
- Для иностранцев пребывающих на территории КНДР введен режим карантина на 15 суток
- 09:30 01.02.2020
- Итоговое голосование по импичменту Трампа назначено на 5 февраля
- 21:20 31.01.2020
- Минобороны Италии: Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии
- 21:01 31.01.2020
- Управленцам московских школ предлагают проходить добровольную командную аттестацию
- 20:43 31.01.2020
- Пекин недоволен позицией США, где Китай попал в список стран с повышенной опасностью
- 19:30 31.01.2020
- Санкционная политика Британии в отношении РФ вряд ли изменится - посол Келин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать