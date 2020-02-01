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С рабочим визитом в Минск прибыл Майкл Помпео

11:15 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Минск, передает корр. ТАСС.

Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. За годы независимости, Белоруссию в 1991 году посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, в 1994 в Минске побывал президент США Билл Клинтон.

Помпео прилетел в белорусскую столицу из Киева. В Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. В Госдепартаменте США целью визита назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".

Помпео пробудет в Минске менее дня. Он собирался с визитом в Минск 4 января, планировались его переговоры с президентом Александром Лукашенко. Однако визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке. В августе прошлого года Минск для встречи с руководством страны посетил Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре 2019 года с визитом в республике побывал заместитель Госсекретаря США Дэвид Хэйл.

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