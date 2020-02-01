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Традиционный в США и Канаде День сурка отметят в воскресенье 2 февраля

12:15 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2 февраля в США и Канаде отмечается традиционный ежегодный праздник День сурка (Groundhog Day).

По народному поверью в этот день, наблюдая за поведением сурка, вылезающего из своей норы, можно определить срок окончания зимы. Если сурок, пробуждаясь после зимней спячки, увидит свою тень (т. е. день солнечный) и, испугавшись, спрячется обратно в нору - зима будет длиться еще шесть недель. Если же он не видит своей тени и спокойно покидает нору (т. е. день пасмурный), будет ранняя весна.

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