Авиасообщение между Вьетнамом и Китаем полностью закрыто из-за коронавируса
14:15 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вьетнам полностью закрыл авиационное сообщение с Китаем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Управление гражданской авиации республики.
Как отметили в ведомстве, начиная с 13 часов местного времени (09:00 мск) 1 февраля аннулированы все выданные ранее разрешения на осуществление перелетов между городами Вьетнама и Китая. Запрет на полеты распространяется на все авиакомпании, работающие на этих маршрутах и будет действовать до особого распоряжения, сообщили в Управлении гражданской авиации.
На прошлой неделе Вьетнам полностью прекратил авиасообщение с городом Уханем китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка неизвестной пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Решение о приостановке полетов в Ухань было принято вьетнамской стороной после двух первых случаев заражения на территории Вьетнама. В пятницу Вьетнам объявил о закрытии сухопутной границы с Китаем с целью защиты от проникновения на север страны распространяющегося в КНР вируса.
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