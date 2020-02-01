Авиасообщение между Вьетнамом и Китаем полностью закрыто из-за коронавируса

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вьетнам полностью закрыл авиационное сообщение с Китаем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Управление гражданской авиации республики.

Как отметили в ведомстве, начиная с 13 часов местного времени (09:00 мск) 1 февраля аннулированы все выданные ранее разрешения на осуществление перелетов между городами Вьетнама и Китая. Запрет на полеты распространяется на все авиакомпании, работающие на этих маршрутах и будет действовать до особого распоряжения, сообщили в Управлении гражданской авиации.

На прошлой неделе Вьетнам полностью прекратил авиасообщение с городом Уханем китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка неизвестной пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Решение о приостановке полетов в Ухань было принято вьетнамской стороной после двух первых случаев заражения на территории Вьетнама. В пятницу Вьетнам объявил о закрытии сухопутной границы с Китаем с целью защиты от проникновения на север страны распространяющегося в КНР вируса.