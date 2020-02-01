0
0
77
НОВОСТИ

Авиасообщение между Вьетнамом и Китаем полностью закрыто из-за коронавируса

14:15 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вьетнам полностью закрыл авиационное сообщение с Китаем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Управление гражданской авиации республики.

Как отметили в ведомстве, начиная с 13 часов местного времени (09:00 мск) 1 февраля аннулированы все выданные ранее разрешения на осуществление перелетов между городами Вьетнама и Китая. Запрет на полеты распространяется на все авиакомпании, работающие на этих маршрутах и будет действовать до особого распоряжения, сообщили в Управлении гражданской авиации.

На прошлой неделе Вьетнам полностью прекратил авиасообщение с городом Уханем китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка неизвестной пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Решение о приостановке полетов в Ухань было принято вьетнамской стороной после двух первых случаев заражения на территории Вьетнама. В пятницу Вьетнам объявил о закрытии сухопутной границы с Китаем с целью защиты от проникновения на север страны распространяющегося в КНР вируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 01.02.2020
По приказу Путина к эвакуации россиян из Китая привлекут самолеты ВКС РФ
0
55
13:45 01.02.2020
Ситуацией с правами человека в Белоруссии беспокоит США - Помпео
0
137
13:15 01.02.2020
Китай: Из-за коронавируса железнодорожные перевозки сократились на 77-78%
0
164
12:15 01.02.2020
Традиционный в США и Канаде День сурка отметят в воскресенье 2 февраля
0
237
11:45 01.02.2020
В аэропорт Внуково экстренно вернулся самолет летевший рейсом в Сочи
0
269
11:15 01.02.2020
С рабочим визитом в Минск прибыл Майкл Помпео
0
342
10:45 01.02.2020
Предполагаемого главаря ячейки "Аль- Каиды" задержали в США - прокуратура
0
340
10:15 01.02.2020
Послание Трампа к Сенату и Конгрессу будет полно "неиссякаемого оптимизма" - администрация США
0
336
09:50 01.02.2020
В Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и гололедица - Гидрометцентр
0
395
09:40 01.02.2020
Для иностранцев пребывающих на территории КНДР введен режим карантина на 15 суток
0
395

Возврат к списку