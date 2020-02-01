Ситуацией с правами человека в Белоруссии беспокоит США - Помпео
13:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
CША обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии, но рассчитывают на прогресс в этом вопросе. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы работаем над вопросами прав человека, у нас есть обеспокоенность по этому вопросу. Мы будем продвигать эти реформы, чтобы были защищены права людей. Мы уверены, что вместе мы сможем добиться успеха", - сказал госсекретарь.
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