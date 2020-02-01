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По приказу Путина к эвакуации россиян из Китая привлекут самолеты ВКС РФ

14:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая, сообщил в субботу пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимир Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", - сказал Песков журналистам.


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