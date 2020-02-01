В силу вступили постановления отменяющие 5 тыс. устаревших актов СССР и РСФСР
15:30 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постановления правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших правительственных актов СССР и РСФСР вступают в силу с 1 февраля. Отмена устаревших норм контроля и излишних требований к бизнесу - часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", должна завершиться к 2021 году.
В аппарате правительства РФ ТАСС сообщили, что еще одно постановление об отмене устаревших правительственных актов СССР, как ожидается, будет подписано в скором времени. В итоговый список попал 3621 акт.
"В настоящее время Минюстом России прорабатывается блок ведомственных актов советского периода", - уточнил собеседник агентства.
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