В силу вступили постановления отменяющие 5 тыс. устаревших актов СССР и РСФСР

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постановления правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших правительственных актов СССР и РСФСР вступают в силу с 1 февраля. Отмена устаревших норм контроля и излишних требований к бизнесу - часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", должна завершиться к 2021 году.

В аппарате правительства РФ ТАСС сообщили, что еще одно постановление об отмене устаревших правительственных актов СССР, как ожидается, будет подписано в скором времени. В итоговый список попал 3621 акт.

"В настоящее время Минюстом России прорабатывается блок ведомственных актов советского периода", - уточнил собеседник агентства.