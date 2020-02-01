0
0
96
НОВОСТИ

В силу вступили постановления отменяющие 5 тыс. устаревших актов СССР и РСФСР

15:30 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постановления правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших правительственных актов СССР и РСФСР вступают в силу с 1 февраля. Отмена устаревших норм контроля и излишних требований к бизнесу - часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", должна завершиться к 2021 году.

В аппарате правительства РФ ТАСС сообщили, что еще одно постановление об отмене устаревших правительственных актов СССР, как ожидается, будет подписано в скором времени. В итоговый список попал 3621 акт.

"В настоящее время Минюстом России прорабатывается блок ведомственных актов советского периода", - уточнил собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:15 01.02.2020
Заразиться коронавирусом через посылки и письма из Китая нельзя - ВОЗ
0
62
14:45 01.02.2020
По приказу Путина к эвакуации россиян из Китая привлекут самолеты ВКС РФ
0
185
14:15 01.02.2020
Авиасообщение между Вьетнамом и Китаем полностью закрыто из-за коронавируса
0
206
13:45 01.02.2020
Ситуацией с правами человека в Белоруссии беспокоит США - Помпео
0
244
13:15 01.02.2020
Китай: Из-за коронавируса железнодорожные перевозки сократились на 77-78%
0
263
12:15 01.02.2020
Традиционный в США и Канаде День сурка отметят в воскресенье 2 февраля
0
335
11:45 01.02.2020
В аэропорт Внуково экстренно вернулся самолет летевший рейсом в Сочи
0
370
11:15 01.02.2020
С рабочим визитом в Минск прибыл Майкл Помпео
0
458
10:45 01.02.2020
Предполагаемого главаря ячейки "Аль- Каиды" задержали в США - прокуратура
0
448
10:15 01.02.2020
Послание Трампа к Сенату и Конгрессу будет полно "неиссякаемого оптимизма" - администрация США
0
422

Возврат к списку