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Заразиться коронавирусом через посылки и письма из Китая нельзя - ВОЗ

16:15 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что получатели посылок и писем из Китая не рискуют заразиться вызывающим пневмонию коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила в субботу организация в своем аккаунте в "Твиттере".

"Да, это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не подвержены риску заражения [вирусом] 2019-nCoV. Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки", - заверили в ВОЗ.

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