Президент Палестины сообщил о прекращении всех отношений с Израилем и США
16:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в субботу о прекращении всех отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Об этом он заявил в Каире на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств.
"Я направил послания американской и израильской сторонам, что с ними не будет впредь никаких отношений, включая координацию в сфере безопасности, в свете их неприятия [всех ранее] подписанных [признанных международным сообществом] соглашений и международной законности", - отметил он.
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