Патриарх Кирилл призвал помолиться, чтобы упоминание о боге внесли в конституцию

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии призвал молиться за то, чтобы в конституцию было внесено упоминание о боге. Об этом в субботу написал в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог. <...> Если в гимне может быть "хранимая богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей конституции? Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей конституции. Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом", - процитировал патриарха Легойда.

По словам патриарха, которые приводит председатель Синодального отдела, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. "Большинство российских граждан в бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других", - приводит он слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).