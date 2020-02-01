РФ не дала ФРГ разрешение на промежуточную посадку самолета из Уханя

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ и их близкие эвакуируются из китайского города Уханя из-за вспышки пневмонии, не получил разрешение российских властей на промежуточную посадку в Москве. С таким утверждением выступила в субботу перед журналистами министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Мы имели разрешение на перелет [над российской территорией], а также нам обещали предоставить разрешение на посадку. Но ситуация получила иное развитие", - сказала она. В итоге самолет Бундесвера, вылетевший из Китая минувшей ночью, совершил промежуточную посадку в Хельсинки, где сейчас дозаправляется. Кроме того, будет заменен экипаж.

По утверждению Крамп-Карренбауэр, российская сторона якобы объяснила невозможность посадки самолета "недостаточной пропускной способностью аэропорта в Москве". "Это мы совершенно точно обсудим на следующей неделе с МИД ФРГ", - добавила министр.