Более 200 российских туристов эвакуировали из Китая
18:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эвакуация российских туристов из Китая на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, началась в субботу на Дальнем Востоке. Автобусами уже вывезли более 200 граждан РФ через пограничные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска.
По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, в субботу со стороны китайского пункта пропуска Маньчжурия выехали три автобуса с россиянами, четвертый рейс был запланирован на 21:00 по китайскому времени (14:00 мск). "[Из Забайкалья 1 февраля] выехали шесть граждан Китая. <…> Еще 10 выразили такое желание. В Россию вернулись [тремя рейсами] 19 граждан, [которые находились в Китае]", - сообщили в пресс-службе правительства. Всех прибывших помещают в карантин, на период, пока не будут готовы результаты анализов.
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