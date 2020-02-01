Право на оплату труда не ниже МРОТ предложено закрепить в Конституции
19:15 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель госинспекции труда в Башкирии Татьяна Астрелина предложила закрепить в Конституции РФ право граждан на оплату труда не ниже установленного законом минимального размера. Закон о банкротстве не в полной мере защищает права работников, сообщила она на обсуждении проекта поправки к Конституции РФ в Госсобрании республики в субботу.
"Статью 37 Конституции Российской Федерации дополнить частью 6-й следующего содержания: каждому гарантируется вознаграждение за труд без какой-то бы ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). И здесь же предусмотреть норму о том, что МРОТ не может быть ниже размера прожиточного минимума, фиксирование этих норм в Конституции, полагаю, сделает их незыблемыми и позволит откорректировать федеральное законодательство, прежде всего о банкротстве, которое не обеспечивает сегодня реальную и безусловную защищенность граждан в этом вопросе", - предложила Астрелина. По предварительным данным, долги по зарплате в Башкирии на 1 января превысили 670 млн руб., к началу февраля сумма выросла до 730 млн рублей, отметила главный госинспектор труда республики, добавив, что проблема характерна и для других регионов.
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