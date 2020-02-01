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Украинкой экономике грозит масштабный финансовый крах - Медведчук

19:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны. Такое мнение высказал председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он обратил внимание, что ОВГЗ в настоящий момент составляют основной механизм заимствования для правительства. "Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил 227,55 млрд гривен (9,13 млрд долларов), что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году", - приводит в субботу слова политика пресс-служба партии. При этом, подчеркнул Медведчук, объем вложений нерезидентов в эти облигации в 2019 году вырос в 18 раз и составил 115,8 млрд гривен (4,6 млрд долларов). В первые недели нового года, по данным Национального банка Украины, их спрос на такие бумаги не ослабевает: объем вложений вырос на 7,1 млрд гривен (285 млн долларов), а доля достигла 15%.

Вместе с тем, продолжил Медведчук, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в прошлом году составил 2,5 млрд долларов, однако его рост к 2018 году составил только 100 млн долларов. "Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал 6-8 млрд долларов", - констатировал глава политсовета.

"Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины", - заключил Медведчук.

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