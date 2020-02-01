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В переговорах между США и "Талибан" не достигнуто значительного прогресса

20:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено РФ) прошли без существенных прорывов. Сообщение об этом было опубликовано в субботу на странице администрации президента Афганистана Ашрафа Гани в "Твиттере".

"Халилзад сообщил, что в переговорах с талибами не было достигнуто значительного прогресса", - говорится в заявлении, сделанном по результатам встречи Халилзада с высокопоставленными представителями афганских властей, в том числе президентом Гани. Спецпредставитель также рассказал о результатах прошедшей 31 января встречи с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши и другими членами руководства страны. Стороны обсудили ситуацию с афганскими беженцами и проблему урегулирования в Афганистане.

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