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НОВОСТИ

Пл свежим данным, от "Уханьской пневмонии" умерли 304 жителя Китая

08:32 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 13846 человек, умерли 304 жителя страны. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

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