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При обрушении крыши раздевалки в кафе Новосибирска погиб человек

08:39 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крыша пристройки кафе обрушилась под тяжестью снега в Советском районе Новосибирска, где в ночь на воскресенье проходила вечеринка для молодежи. Один человек погиб, четверо пострадали, двое из них находятся в больнице с переломами.

Обрушение кровли на площади 240 кв. метров произошло на Бульваре Молодежи в Советском районе г. Новосибирска, под завалами оказались пять человек. В пристройке из сэндвич- панелей располагалась раздевалка, а в самом здании проходила вечеринка для молодежи. Как уточнили ТАСС в Управлении ГО и ЧС Советского района Новосибирска, деревянная кровля пристройки рухнула полностью под тяжестью снега - в декабре и январе в городе наблюдались обильные снегопады, мэрия Новосибирска ранее вводила в этой связи режим ЧС.

Организаторы вечеринки не уведомляли муниципалитет, разрешений на проведение мероприятий не выдавалось. По факту случившегося СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), на месте ЧП работают следователи. Областная прокуратура также устанавливает обстоятельства случившегося.

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