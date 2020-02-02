Погода в Москве 2 февраля: Снег с дождем и до +2С

08:49 Источник: Газета.Ru

В Москве в воскресенье, 2 февраля, ожидается облачная погода, а также осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от 0°С до +2°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление днем будет находится на отметке 731 мм ртутного столба.