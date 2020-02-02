Погода негативно сказалась на объемах добычи газа в России - СМИ

09:06 Источник: Интерфакс

Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

И, хотя этот показатель существенно ниже результатов января 2019, 2018 и 2017 года, он уверенно превосходит статистику января 2016 года (42,5 млрд куб. м) и 2015 года (42,52 млрд куб. м).

Главная причина такой динамики - неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. В то время как "Газпром" ожидал, что в 2020 году январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом раньше.

Неприятный сюрприз преподнёс и экспорт: в январе 2020 он снижается (по расчетам "Интерфакса") до 13,3 млрд кубометров (с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 года).

