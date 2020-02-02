Майк Помпео разрекламировал американские компании во время визита в Казахстан

10:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты поддерживают стремление Казахстана налаживать отношения с другими странами, но призывают сотрудничать с американскими компаниями. Об этом заявил в воскресенье на пресс- конференции госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой МИД республики Мухтаром Тлеуберди.

"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства", - сказал он.

Помпео привел в пример соглашение о сотрудничестве с компанией "Тайсон фудз", реализация которого, по его словам, поддержит рост сельскохозяйственного сектора Казахстана. "Помимо этого, такие крупные американские компании, как "Шеврон" и "Эксон-Мобил" продолжат инвестировать в нефтегазовый сектор и в ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции", - указал госсекретарь.