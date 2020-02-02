0
0
0
НОВОСТИ

Майк Помпео разрекламировал американские компании во время визита в Казахстан

10:26 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты поддерживают стремление Казахстана налаживать отношения с другими странами, но призывают сотрудничать с американскими компаниями. Об этом заявил в воскресенье на пресс- конференции госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой МИД республики Мухтаром Тлеуберди.

"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства", - сказал он.

Помпео привел в пример соглашение о сотрудничестве с компанией "Тайсон фудз", реализация которого, по его словам, поддержит рост сельскохозяйственного сектора Казахстана. "Помимо этого, такие крупные американские компании, как "Шеврон" и "Эксон-Мобил" продолжат инвестировать в нефтегазовый сектор и в ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции", - указал госсекретарь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:06 02.02.2020
Погода негативно сказалась на объемах добычи газа в России - СМИ
0
198
08:49 02.02.2020
Погода в Москве 2 февраля: Снег с дождем и до +2С
0
203
08:39 02.02.2020
При обрушении крыши раздевалки в кафе Новосибирска погиб человек
0
226
08:32 02.02.2020
Пл свежим данным, от "Уханьской пневмонии" умерли 304 жителя Китая
0
252
20:45 01.02.2020
В переговорах между США и "Талибан" не достигнуто значительного прогресса
0
828
20:15 01.02.2020
В казахстанскую столицу прибыл госсекретарь США Майкл Помпео
0
1010
19:45 01.02.2020
Украинкой экономике грозит масштабный финансовый крах - Медведчук
0
1121
19:15 01.02.2020
Право на оплату труда не ниже МРОТ предложено закрепить в Конституции
0
863
18:45 01.02.2020
Более 200 российских туристов эвакуировали из Китая
0
965
18:15 01.02.2020
Главы МИД межарабского сообщества отвергли "сделку века" Трампа
0
898

Возврат к списку