Майк Помпео разрекламировал американские компании во время визита в Казахстан
10:26 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты поддерживают стремление Казахстана налаживать отношения с другими странами, но призывают сотрудничать с американскими компаниями. Об этом заявил в воскресенье на пресс- конференции госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой МИД республики Мухтаром Тлеуберди.
"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства", - сказал он.
Помпео привел в пример соглашение о сотрудничестве с компанией "Тайсон фудз", реализация которого, по его словам, поддержит рост сельскохозяйственного сектора Казахстана. "Помимо этого, такие крупные американские компании, как "Шеврон" и "Эксон-Мобил" продолжат инвестировать в нефтегазовый сектор и в ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции", - указал госсекретарь.
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