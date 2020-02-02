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НОВОСТИ

Сурки в Московском зоопарке спят, несмотря на их праздник и погодные аномалии

11:24 02.02.2020 Источник: Газета.Ru

Сурки, которые живут в Московском зоопарке, в очередной раз проигнорируют свой праздник и не проснутся в День сурка, который отмечается 2 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Московские сурки Арчи, Сара и Нагайна ушли в спячку еще в августе-сентябре и просыпаться в феврале они явно не хотят. Как отметили в зоопарке, в настоящее время сурки все еще спят, несмотря на достаточно теплую зиму и малое количества снега. «Вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта», — предположили в зоопарке.

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