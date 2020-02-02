Сурки в Московском зоопарке спят, несмотря на их праздник и погодные аномалии
11:24 02.02.2020 Источник: Газета.Ru
Сурки, которые живут в Московском зоопарке, в очередной раз проигнорируют свой праздник и не проснутся в День сурка, который отмечается 2 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.
Московские сурки Арчи, Сара и Нагайна ушли в спячку еще в августе-сентябре и просыпаться в феврале они явно не хотят. Как отметили в зоопарке, в настоящее время сурки все еще спят, несмотря на достаточно теплую зиму и малое количества снега. «Вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта», — предположили в зоопарке.
НОВОСТИ
- 12:20 02.02.2020
- В России стали добывать меньше угля
- 10:26 02.02.2020
- Майк Помпео разрекламировал американские компании во время визита в Казахстан
- 09:06 02.02.2020
- Погода негативно сказалась на объемах добычи газа в России - СМИ
- 08:49 02.02.2020
- Погода в Москве 2 февраля: Снег с дождем и до +2С
- 08:39 02.02.2020
- При обрушении крыши раздевалки в кафе Новосибирска погиб человек
- 08:32 02.02.2020
- Пл свежим данным, от "Уханьской пневмонии" умерли 304 жителя Китая
- 20:45 01.02.2020
- В переговорах между США и "Талибан" не достигнуто значительного прогресса
- 20:15 01.02.2020
- В казахстанскую столицу прибыл госсекретарь США Майкл Помпео
- 19:45 01.02.2020
- Украинкой экономике грозит масштабный финансовый крах - Медведчук
- 19:15 01.02.2020
- Право на оплату труда не ниже МРОТ предложено закрепить в Конституции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать