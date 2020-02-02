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НОВОСТИ

В России стали добывать меньше угля

12:20 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добыча угля в России в январе 2020 года снизилась на 7,2% по сравнению с показателем января прошлого года - до 33,7 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Поставки российского угля на внутренний рынок снизились на 2,8% - до 17,63 млн тонн. Экспорт угля в январе упал на 15,5% - до 12,6 млн тонн, импорт снизился на 3,6%, составив 1,77 млн тонн.

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