Система ПРО/ПВО «Триумф» засекла пуск израильской ракеты на расстоянии около 400 км - СМИ

12:32 Источник: НГ-Online

Российская зенитная ракетная система(ЗРС) С-400, развернутая в Сирии, засекла израильскую новейшую баллистическую ракету, во время испытания последней. Об этом сообщает портал BulgarianMilitary. com, ссылаясь на другие источники, включая информационное агентство Avia.

Источник сообщает, что израильские военные проводили тестовые пуски своей новейшей баллистической ракеты, не принимая во внимание работу зенитной ракетной системы С-400 ВКС РФ, развернутой на авиабазе Хмеймим в Сирии. Израильтяне произвели тестовый запуск с военной базы находящейся в районе приморского города Palmahim. Это примерно 408 км по прямой от авиабазы ВКС РФ Хмеймим. Радиолокационная станция ЗРС «Триумф» безошибочно определила цель, операторы взяли ее на сопровождение и готовы были уничтожить, при необходимости. Кроме того, сообщаешься, что израильская ракета была обнаружена российской загоризонтной радиолокационной станцией 29Б6 «Контейнер».

Эксперты считают, что в результате обнаружения и сопровождения новейшей израильской баллистической ракеты российские военные вполне могли получить данные о ее технических характеристиках, установить ее параметры и место паления.

О том, что в пятницу Израиль провел испытания своей строго засекреченной ракеты, также, сообщает и Министерство обороны США. Военное ведомство Еврейского государства отказалась комментировать данное событие и, тем более, не информировало, какая конкретно ракета испытывалась. Но, известно, что на время тестов прибывающие рейсы в аэропорту Бен-Гурион были задержаны, им пришлось немного покружить над Средиземным морем, прежде чем было дано разрешение войти в израильское воздушное пространство.

Есть предположение экспертов, что Израиль испытал баллистическую ракету дальнего действия из семейства «Иерихон», способную нести боеголовку весом боле тонны на расстояние свыше 5 тыс. км., а возможно и до 11,5 тыс км. Кстати, Иерусалим отрицает наличие в своих арсеналах подобных ракет.

Александр Шарковский