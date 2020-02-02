Росстат привел данные по убыли и росту населения в России

13:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наибольшая убыль населения России в 2019 году зафиксирована в Саратовской, Омской и Кемеровской областях. Об этом в воскресенье сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, наибольшая убыль населения отмечена в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах. При этом лидером по абсолютному снижению населения стала Саратовская область: за год численность жителей этого региона сократилась на 19 тыс. человек. Высокая убыль отмечена в Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской (15,8 тыс.) областях, а также в Алтайском крае (15,8 тыс.).

Наибольший рост населения в 2019 году продемонстрировали Московская область (88,0 тыс.), Москва (77,2 тыс.), Тюменская область (31,8 тыс.), Краснодарский край (29,6 тыс.) и Ленинградская область (28,5 тыс.).