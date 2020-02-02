0
0
108
НОВОСТИ

Росстат привел данные по убыли и росту населения в России

13:11 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наибольшая убыль населения России в 2019 году зафиксирована в Саратовской, Омской и Кемеровской областях. Об этом в воскресенье сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, наибольшая убыль населения отмечена в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах. При этом лидером по абсолютному снижению населения стала Саратовская область: за год численность жителей этого региона сократилась на 19 тыс. человек. Высокая убыль отмечена в Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской (15,8 тыс.) областях, а также в Алтайском крае (15,8 тыс.).

Наибольший рост населения в 2019 году продемонстрировали Московская область (88,0 тыс.), Москва (77,2 тыс.), Тюменская область (31,8 тыс.), Краснодарский край (29,6 тыс.) и Ленинградская область (28,5 тыс.).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:02 02.02.2020
Жалоба гражданина КНР на условия лечения в Чите дошла до Минздрава
0
4
12:32 02.02.2020
Система ПРО/ПВО «Триумф» засекла пуск израильской ракеты на расстоянии около 400 км - СМИ
0
186
12:20 02.02.2020
В России стали добывать меньше угля
0
207
11:24 02.02.2020
Сурки в Московском зоопарке спят, несмотря на их праздник и погодные аномалии
0
254
10:26 02.02.2020
Майк Помпео разрекламировал американские компании во время визита в Казахстан
0
345
09:06 02.02.2020
Погода негативно сказалась на объемах добычи газа в России - СМИ
0
464
08:49 02.02.2020
Погода в Москве 2 февраля: Снег с дождем и до +2С
0
391
08:39 02.02.2020
При обрушении крыши раздевалки в кафе Новосибирска погиб человек
0
411
08:32 02.02.2020
Пл свежим данным, от "Уханьской пневмонии" умерли 304 жителя Китая
0
457
20:45 01.02.2020
В переговорах между США и "Талибан" не достигнуто значительного прогресса
0
936

Возврат к списку