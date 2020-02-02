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Жалоба гражданина КНР на условия лечения в Чите дошла до Минздрава

14:02 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице города Читы Забайкальского края из-за жалобы гражданина КНР с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ранее в ИА "Чита.Ру" появилась информация, что гражданин КНР Ван Юньбинь лежит в краевой инфекционной клинической больнице в Чите с диагнозом "коронавирус". Однако, по его словам, врачи не предоставляют ему информации о результатах анализов. Он также пожаловался, что условия в больнице не подходят для реабилитации его семьи.

"В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)", - написал он в своем Телеграм-кпнале.

Врачи краевой инфекционной больницы Забайкалья создали необходимые условия для лечения зараженного новым коронавирусом гражданина Китая, он находится в стационаре и получает требуемую медицинскую помощь. Так журналистам в воскресенье в региональном Минздраве прокомментировали информацию о жалобах больного на условия содержания.

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