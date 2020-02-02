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Песков обозначил соображения властей РФ по поводу "сделки века"

14:45 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложенная США "сделка века" по урегулированию палестино-израильского конфликта не в полной мере соответствует положениям резолюций Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого приводится на сайте "Вести.ру".

"Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, - отметил представитель Кремля. - Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза".

"Мы видим реакцию палестинцев, мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана, - сказал он. - Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности".

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