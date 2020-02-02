Турецкие танки и бронемашины вошли в Сирию

16:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 200 единиц боевой техники турецкой армии, включая бронемашины и танки, пересекли в воскресенье границу с Сирией. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По имеющимся данным, такое количество военного транспорта въехало на территорию арабской республики с утра нынешнего дня.