0
0
113
НОВОСТИ

Турецкие танки и бронемашины вошли в Сирию

16:09 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 200 единиц боевой техники турецкой армии, включая бронемашины и танки, пересекли в воскресенье границу с Сирией. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По имеющимся данным, такое количество военного транспорта въехало на территорию арабской республики с утра нынешнего дня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 02.02.2020
Сурок Фил: Весна будет ранней, это точно
0
21
16:30 02.02.2020
"Уханьскую пневмонию" в России приравняли к холере, чуме и спиду
0
88
14:45 02.02.2020
Песков обозначил соображения властей РФ по поводу "сделки века"
0
233
14:02 02.02.2020
Жалоба гражданина КНР на условия лечения в Чите дошла до Минздрава
0
318
13:11 02.02.2020
Росстат привел данные по убыли и росту населения в России
0
372
12:32 02.02.2020
Система ПРО/ПВО «Триумф» засекла пуск израильской ракеты на расстоянии около 400 км - СМИ
0
451
12:20 02.02.2020
В России стали добывать меньше угля
0
434
11:24 02.02.2020
Сурки в Московском зоопарке спят, несмотря на их праздник и погодные аномалии
0
443
10:26 02.02.2020
Майк Помпео разрекламировал американские компании во время визита в Казахстан
0
524
09:06 02.02.2020
Погода негативно сказалась на объемах добычи газа в России - СМИ
0
660

Возврат к списку