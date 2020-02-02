"Уханьскую пневмонию" в России приравняли к холере, чуме и спиду
16:30 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.
"Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, … дополнить пунктом 16 следующего содержания: "16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", - говорится в постановлении. Этот перечень, составленный в 2004 году и с тех пор остававшийся неизменным, до сих пор включал в себя 15 видов заболеваний. К числу таковых были отнесены болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), малярия, туберкулез, сибирская язва, холера и чума, а также ряд других.
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