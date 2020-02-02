0
0
0
НОВОСТИ

Сурок Фил: Весна будет ранней, это точно

17:00 02.02.2020 Источник: Интерфакс

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.

"Весна будет ранней, это точно", - говорится в предсказании, которое зачитал представитель организации "Ближний круг".

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Но если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы - это, наоборот, служит предсказанием ранней весны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 02.02.2020
"Уханьскую пневмонию" в России приравняли к холере, чуме и спиду
0
93
16:09 02.02.2020
Турецкие танки и бронемашины вошли в Сирию
0
130
14:45 02.02.2020
Песков обозначил соображения властей РФ по поводу "сделки века"
0
237
14:02 02.02.2020
Жалоба гражданина КНР на условия лечения в Чите дошла до Минздрава
0
320
13:11 02.02.2020
Росстат привел данные по убыли и росту населения в России
0
376
12:32 02.02.2020
Система ПРО/ПВО «Триумф» засекла пуск израильской ракеты на расстоянии около 400 км - СМИ
0
453
12:20 02.02.2020
В России стали добывать меньше угля
0
435
11:24 02.02.2020
Сурки в Московском зоопарке спят, несмотря на их праздник и погодные аномалии
0
444
10:26 02.02.2020
Майк Помпео разрекламировал американские компании во время визита в Казахстан
0
525
09:06 02.02.2020
Погода негативно сказалась на объемах добычи газа в России - СМИ
0
662

Возврат к списку