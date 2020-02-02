Сурок Фил: Весна будет ранней, это точно

17:00 Источник: Интерфакс

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.

"Весна будет ранней, это точно", - говорится в предсказании, которое зачитал представитель организации "Ближний круг".

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Но если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы - это, наоборот, служит предсказанием ранней весны.