Сурок Фил: Весна будет ранней, это точно
17:00 02.02.2020 Источник: Интерфакс
Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.
"Весна будет ранней, это точно", - говорится в предсказании, которое зачитал представитель организации "Ближний круг".
Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Но если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы - это, наоборот, служит предсказанием ранней весны.
НОВОСТИ
- 16:30 02.02.2020
- "Уханьскую пневмонию" в России приравняли к холере, чуме и спиду
- 16:09 02.02.2020
- Турецкие танки и бронемашины вошли в Сирию
- 14:45 02.02.2020
- Песков обозначил соображения властей РФ по поводу "сделки века"
- 14:02 02.02.2020
- Жалоба гражданина КНР на условия лечения в Чите дошла до Минздрава
- 13:11 02.02.2020
- Росстат привел данные по убыли и росту населения в России
- 12:32 02.02.2020
- Система ПРО/ПВО «Триумф» засекла пуск израильской ракеты на расстоянии около 400 км - СМИ
- 12:20 02.02.2020
- В России стали добывать меньше угля
- 11:24 02.02.2020
- Сурки в Московском зоопарке спят, несмотря на их праздник и погодные аномалии
- 10:26 02.02.2020
- Майк Помпео разрекламировал американские компании во время визита в Казахстан
- 09:06 02.02.2020
- Погода негативно сказалась на объемах добычи газа в России - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать