Обновлены данные по заболевшим и погибшим от "Уханьской пневмонии" в Китае

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, к вечеру воскресенья увеличилось на 109 и составило 14489 человек, умерли 304 жителя страны, из больниц выписаны 418 пациентов. Об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

Ранее сообщалось о 14380 инфицированных, число жертв не изменилось.

Согласно опубликованной статистике, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать провинция Хубэй (более 9 тыс. случаев, 294 погибших) и ее административный центр - город Ухань (4109 заболевших и 224 умерших). Далее следуют провинции Чжэцзян (661 человек), Гуандун (632) и Хэнань (493 случая, два смертельных исхода).