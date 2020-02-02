Обновлены данные по заболевшим и погибшим от "Уханьской пневмонии" в Китае
18:00 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, к вечеру воскресенья увеличилось на 109 и составило 14489 человек, умерли 304 жителя страны, из больниц выписаны 418 пациентов. Об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.
Ранее сообщалось о 14380 инфицированных, число жертв не изменилось.
Согласно опубликованной статистике, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать провинция Хубэй (более 9 тыс. случаев, 294 погибших) и ее административный центр - город Ухань (4109 заболевших и 224 умерших). Далее следуют провинции Чжэцзян (661 человек), Гуандун (632) и Хэнань (493 случая, два смертельных исхода).
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