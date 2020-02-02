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НОВОСТИ

Иран готовится представить новые центрифуги для обогащения урана

18:50 02.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран представит в апреле нынешнего года центрифуги нового поколения для обогащения урана. Об этом, как передало иранское агентство ИСНА, сообщил в воскресенье заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан.

По его словам, ОАЭИ "намерена представить новое поколение центрифуг иранского производства в апреле".

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