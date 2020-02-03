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Итальянским инспекторам истребительный авиационный полк в Тверской области

07:00 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инспекторы из Италии посетят 3-5 февраля 790-й истребительный авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) в Тверской области. Об этом в понедельник сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Посещение будет проходить в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

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