Итальянским инспекторам истребительный авиационный полк в Тверской области

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инспекторы из Италии посетят 3-5 февраля 790-й истребительный авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) в Тверской области. Об этом в понедельник сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Посещение будет проходить в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

