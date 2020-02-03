Между Россией и Китаем приостановлено пассажирское ж/д сообщение

07:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ОАО "Российские железные дороги" полностью приостановило пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в сообщении компании, распространенном 2 февраля. Ранее поезда продолжали курсировать на маршруте Москва - Пекин.



С 3 февраля отменили поезда номер3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог", поезд номер 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин, беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов номер2/1, номер 320/319 и номер20/19. "Беспересадочные вагоны Москва - Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва - Забайкальск", - добавили в РЖД.

