Почти на четверть увеличилось число обращений в адрес уполномоченных по защите прав бизнесменов

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число обращений, поступивших уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионах России, по итогам прошедшего года выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Число обращений, поступивших в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в 2019 году, составило 12230, с ростом на 24% к показателю годом ранее, из них 9,65% - уголовной направленности. В центральный аппарат поступило 2230 обращений, на 2,9% больше, чем в 2018 году. Отмечен резкий рост доли обращений к федеральному уполномоченному по уголовной тематике - 44% против 31% год назад", - отметили в пресс-службе.