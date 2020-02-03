Почти на четверть увеличилось число обращений в адрес уполномоченных по защите прав бизнесменов
07:15 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число обращений, поступивших уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионах России, по итогам прошедшего года выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
"Число обращений, поступивших в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в 2019 году, составило 12230, с ростом на 24% к показателю годом ранее, из них 9,65% - уголовной направленности. В центральный аппарат поступило 2230 обращений, на 2,9% больше, чем в 2018 году. Отмечен резкий рост доли обращений к федеральному уполномоченному по уголовной тематике - 44% против 31% год назад", - отметили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 08:10 03.02.2020
- Позиция Британии по делу Скрипалей неизменна - посол Броннерт
- 07:55 03.02.2020
- До трех градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 3 февраля
- 07:45 03.02.2020
- На биржах в в Шанхае и Шэньчжэне произошел обвал индексов
- 07:24 03.02.2020
- Власти Китая обновили информацию по числу жертв "Уханьской пневмонии"
- 07:10 03.02.2020
- Если Байден выиграет выборы президента США, он сразу может попасть в историю с импичментом
- 07:05 03.02.2020
- Между Россией и Китаем приостановлено пассажирское ж/д сообщение
- 07:00 03.02.2020
- Итальянским инспекторам истребительный авиационный полк в Тверской области
- 18:50 02.02.2020
- Иран готовится представить новые центрифуги для обогащения урана
- 18:00 02.02.2020
- Обновлены данные по заболевшим и погибшим от "Уханьской пневмонии" в Китае
- 17:00 02.02.2020
- Сурок Фил: Весна будет ранней, это точно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать