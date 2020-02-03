Власти Китая обновили информацию по числу жертв "Уханьской пневмонии"

07:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"По состоянию на 00:00 2 февраля (19:00 мск воскресенья - прим. ТАСС) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных исходов достигло 361. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания", - говорится в сообщении.