На биржах в в Шанхае и Шэньчжэне произошел обвал индексов

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвалом основных индексов более чем на 8% открылись в понедельник торги на фондовых рынках материкового Китая. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, в начале торговой сессии упал на 8,73%, до 2716,70 пункта. Падение котировок зафиксировано на шанхайской площадке по всему спектру голубых фишек. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" упал на 9,13%, до 9706,58 пункта.