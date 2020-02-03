На биржах в в Шанхае и Шэньчжэне произошел обвал индексов
07:45 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвалом основных индексов более чем на 8% открылись в понедельник торги на фондовых рынках материкового Китая. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.
Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, в начале торговой сессии упал на 8,73%, до 2716,70 пункта. Падение котировок зафиксировано на шанхайской площадке по всему спектру голубых фишек. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" упал на 9,13%, до 9706,58 пункта.
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