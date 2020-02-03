До трех градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 3 февраля

07:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с плюсовой температурой ожидает москвичей в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице синоптики прогнозируют небольшие осадки, температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 4 градусов, возможен небольшой снег и местами гололедица.

Ожидается ветер юго-западного и западного направлений скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 725 мм ртутного столба.