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Позиция Британии по делу Скрипалей неизменна - посол Броннерт

08:10 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-полковник ГРУ (Главное разведывательное управление, ныне Главное управление Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся в марте 2018 года в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества, живы, однако место их пребывания не раскрывается. Об этом заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в понедельник.

"Конечно, они (Скрипали - прим. ТАСС) живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", - сказала Броннерт. При этом она не ответила на вопрос, находятся ли Скрипали в Великобритании или в другой стране, сославшись на то, что не может "комментировать эти вопросы".

Броннерт также заявила, что Великобритания не намерена менять свою позицию по делу Скрипалей, однако, несмотря на это, готова к сотрудничеству с РФ.

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