Наиболее популярные из поправок в Конституцию поддерживают более 90% граждан - опрос

09:00 Источник: РБК

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).

Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91% граждан (1% сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно — 5%).

Далее по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — 87% (скорее отрицательно относятся 5%), наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону — 81% (о скорее отрицательном отношении сказали 4%), запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих — 68% (скорее отрицательное отношение выразили 14%).

63% россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами (14% — скорее отрицательно)

Также респондентам задали вопрос, являются ли для них лично возможные изменения в Конституции скорее важными или скорее неважными. 79% опрошенных сказали, что изменения скорее важны, 16% — что скорее не важны. Затруднились ответить 5%.