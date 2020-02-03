0
0
71
НОВОСТИ

Зеленский счел недостаточной предложенную Ираном компенсацию за крушение Boeing

09:05 03.02.2020 Источник: Известия

Власти Ирана предложили выплатить компенсацию в размере $80 тыс. (более 5 млн рублей) каждой семье, потерявшей близкого при крушении самолета под Тегераном, однако Украина отказалась, посчитав такую сумму недостаточной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 2 февраля.

«Мне кажется, что это мало. Когда жена погибшего говорит, что человек был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать, $80 тыс. — это совсем мало», — заявил он в комментарии ТСН.

Зеленский пообещал «давить» на Тегеран, чтобы добиться большего размера компенсации. На данный момент украинские власти выплатили семьям по 200 тыс. гривен (более 510 тыс. рублей).

Свою часть компенсации должны выплатить «Международные авиалинии Украины», однако работа страховых компаний перевозчика затруднена из-за того, что Иран находится под санкциями.

Кроме того, Киев по-прежнему намерен обратиться в международный суд по факту крушения лайнера.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 03.02.2020
В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей
0
61
09:20 03.02.2020
Милонов предложил приостановить доставку посылок из китайских интернет-магазинов
0
80
09:00 03.02.2020
Наиболее популярные из поправок в Конституцию поддерживают более 90% граждан - опрос
0
123
08:10 03.02.2020
Позиция Британии по делу Скрипалей неизменна - посол Броннерт
0
186
07:55 03.02.2020
До трех градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 3 февраля
0
201
07:45 03.02.2020
На биржах в в Шанхае и Шэньчжэне произошел обвал индексов
0
227
07:24 03.02.2020
Власти Китая обновили информацию по числу жертв "Уханьской пневмонии"
0
289
07:15 03.02.2020
Почти на четверть увеличилось число обращений в адрес уполномоченных по защите прав бизнесменов
0
240
07:10 03.02.2020
Если Байден выиграет выборы президента США, он сразу может попасть в историю с импичментом
0
262
07:05 03.02.2020
Между Россией и Китаем приостановлено пассажирское ж/д сообщение
0
236

Возврат к списку