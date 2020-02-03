Зеленский счел недостаточной предложенную Ираном компенсацию за крушение Boeing

09:05 Источник: Известия

Власти Ирана предложили выплатить компенсацию в размере $80 тыс. (более 5 млн рублей) каждой семье, потерявшей близкого при крушении самолета под Тегераном, однако Украина отказалась, посчитав такую сумму недостаточной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 2 февраля.

«Мне кажется, что это мало. Когда жена погибшего говорит, что человек был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать, $80 тыс. — это совсем мало», — заявил он в комментарии ТСН.

Зеленский пообещал «давить» на Тегеран, чтобы добиться большего размера компенсации. На данный момент украинские власти выплатили семьям по 200 тыс. гривен (более 510 тыс. рублей).

Свою часть компенсации должны выплатить «Международные авиалинии Украины», однако работа страховых компаний перевозчика затруднена из-за того, что Иран находится под санкциями.

Кроме того, Киев по-прежнему намерен обратиться в международный суд по факту крушения лайнера. Известия