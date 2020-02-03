Милонов предложил приостановить доставку посылок из китайских интернет-магазинов
09:20 03.02.2020
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить доставку в Россию посылок из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. С соответствующим прошением он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову.
«Прошу вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для РФ», — цитирует РИА «Новости» письмо депутата. Милонов отмечает, что несмотря на действующие ограничения пограничного режима и санитарные меры между Россией и Китаем происходит неконтролируемый бактериологический обмен. ura.ru
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