Милонов предложил приостановить доставку посылок из китайских интернет-магазинов

09:20

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить доставку в Россию посылок из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. С соответствующим прошением он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову.

«Прошу вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для РФ», — цитирует РИА «Новости» письмо депутата. Милонов отмечает, что несмотря на действующие ограничения пограничного режима и санитарные меры между Россией и Китаем происходит неконтролируемый бактериологический обмен. ura.ru