0
0
40
НОВОСТИ

Милонов предложил приостановить доставку посылок из китайских интернет-магазинов

09:20 03.02.2020

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить доставку в Россию посылок из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. С соответствующим прошением он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову.

«Прошу вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для РФ», — цитирует РИА «Новости» письмо депутата. Милонов отмечает, что несмотря на действующие ограничения пограничного режима и санитарные меры между Россией и Китаем происходит неконтролируемый бактериологический обмен.  ura.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 03.02.2020
В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей
0
61
09:05 03.02.2020
Зеленский счел недостаточной предложенную Ираном компенсацию за крушение Boeing
0
110
09:00 03.02.2020
Наиболее популярные из поправок в Конституцию поддерживают более 90% граждан - опрос
0
123
08:10 03.02.2020
Позиция Британии по делу Скрипалей неизменна - посол Броннерт
0
186
07:55 03.02.2020
До трех градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 3 февраля
0
201
07:45 03.02.2020
На биржах в в Шанхае и Шэньчжэне произошел обвал индексов
0
227
07:24 03.02.2020
Власти Китая обновили информацию по числу жертв "Уханьской пневмонии"
0
289
07:15 03.02.2020
Почти на четверть увеличилось число обращений в адрес уполномоченных по защите прав бизнесменов
0
240
07:10 03.02.2020
Если Байден выиграет выборы президента США, он сразу может попасть в историю с импичментом
0
262
07:05 03.02.2020
Между Россией и Китаем приостановлено пассажирское ж/д сообщение
0
236

Возврат к списку