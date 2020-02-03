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В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей

09:32 03.02.2020 Источник: Известия

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов. Группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, рассказала «Известиям» один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова.

Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тыс. рублей. По словам экспертов, сегодня федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила.

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