В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей
09:32 03.02.2020 Источник: Известия
Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тыс. рублей. По словам экспертов, сегодня федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила.
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