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Президент Эстонии выступила против пересмотра границы с РФ

10:00 03.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границы с Россией. Однако она уверена, что также сохраняет силу Тартуский договор, который Москва и Таллин заключили сто лет назад. По мнению президента, документ свидетельствует о рождении Эстонского государства.

Согласно этому соглашению, республике принадлежат Ивангород и часть Печорского района Псковской области. О претензиях на эти территории неоднократно говорил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.

Российский МИД считает, что договор утратил силу. Официальный представитель ведомства Мария Захарова полагает, что разговоры об этом соглашении в Эстонии призваны привлечь электорат.  Эхо Москвы

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