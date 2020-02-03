Президент Эстонии выступила против пересмотра границы с РФ
10:00 03.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границы с Россией. Однако она уверена, что также сохраняет силу Тартуский договор, который Москва и Таллин заключили сто лет назад. По мнению президента, документ свидетельствует о рождении Эстонского государства.
Согласно этому соглашению, республике принадлежат Ивангород и часть Печорского района Псковской области. О претензиях на эти территории неоднократно говорил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.
Российский МИД считает, что договор утратил силу. Официальный представитель ведомства Мария Захарова полагает, что разговоры об этом соглашении в Эстонии призваны привлечь электорат. Эхо Москвы
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