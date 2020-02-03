ФСИН РФ расширит возможности направления осужденных на работу вместо колоний
10:05 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России намерена в этом году значительно увеличить возможность направления осужденных в исправительные центры вместо колоний. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России, "в 2020 году работа по расширению сети исправительных центров будет продолжена, предварительно, планируется создать дополнительно около 4 тысяч мест для размещения осужденных к принудительным работам".
Сейчас в России действуют 15 исправительных центров и 67 изолированных участков при колониях, функционирующих как исправительные центры, с возможностью размещения 5450 осужденных к принудительным работам. Они появились пока в 68 территориальных органах ФСИН.
Если в 2017 году (когда начал применяться этот вид наказания) его отбывали 587 человек, то в 2018 году - уже 2501 осужденный. В 2019 году на исполнение во ФСИН поступило более 7200 судебных решений о назначении принудительных работ. Рост связан с тем, что с 2019 года они могут назначаться не только при вынесении приговора, но и в качестве замены вида наказания лицам, уже отбывающим лишение свободы (в качестве смягчения после отбытия части срока наказания - прим. ТАСС).
НОВОСТИ
- 11:05 03.02.2020
- Турция нанесла удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел турецких военных - Эрдоган
- 07:00 03.02.2020
- Итальянским инспекторам истребительный авиационный полк в Тверской области
- 16:09 02.02.2020
- Турецкие танки и бронемашины вошли в Сирию
- 12:32 02.02.2020
- Система ПРО/ПВО «Триумф» засекла пуск израильской ракеты на расстоянии около 400 км - СМИ
- 21:20 31.01.2020
- Минобороны Италии: Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии
- 13:32 31.01.2020
- Российские корабли провели стрельбы в Черном море
- 12:20 31.01.2020
- Военная мощь России значительно увеличилась - Die Welt
- 10:20 31.01.2020
- Армии США не хватает ЗРС Patriot для размещения за рубежом - СМИ
- 09:32 31.01.2020
- Американская Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом
- 22:23 30.01.2020
- Российские вертолеты Ми-8 проведут в Казахстане разведку района посадки «Союза МС-13»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать