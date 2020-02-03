ФСИН РФ расширит возможности направления осужденных на работу вместо колоний

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России намерена в этом году значительно увеличить возможность направления осужденных в исправительные центры вместо колоний. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России, "в 2020 году работа по расширению сети исправительных центров будет продолжена, предварительно, планируется создать дополнительно около 4 тысяч мест для размещения осужденных к принудительным работам".

Сейчас в России действуют 15 исправительных центров и 67 изолированных участков при колониях, функционирующих как исправительные центры, с возможностью размещения 5450 осужденных к принудительным работам. Они появились пока в 68 территориальных органах ФСИН.

Если в 2017 году (когда начал применяться этот вид наказания) его отбывали 587 человек, то в 2018 году - уже 2501 осужденный. В 2019 году на исполнение во ФСИН поступило более 7200 судебных решений о назначении принудительных работ. Рост связан с тем, что с 2019 года они могут назначаться не только при вынесении приговора, но и в качестве замены вида наказания лицам, уже отбывающим лишение свободы (в качестве смягчения после отбытия части срока наказания - прим. ТАСС).