Самолет не смог вылететь в Москву из Парижа из-за скандала между пилотами - СМИ
10:20 03.02.2020
Россияне не могли улететь в Москву на самолете авиакомпании Air France, который находился в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.
Кирилл, пассажир лайнера, поведал РЕН ТВ о необычных причинах задержки. По его словам, самолет должен был подняться в воздух в 12:45 и направиться в Шереметьево — лайнер даже успел вырулить на полосу, однако затем вернулся.
"У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов", — поведал собеседник.
Мужчина отметил, что в итоге экипаж заменили и самолет даже поднялся в воздух, но в салоне было очень холодно.
Примерно через час стало известно, что Airbus возвращается в Париж, не долетев до России. Пассажиров пересадили в другой лайнер, который в итоге добрался до Шереметьево.
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