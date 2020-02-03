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Самолет не смог вылететь в Москву из Парижа из-за скандала между пилотами - СМИ

10:20 03.02.2020

Россияне не могли улететь в Москву на самолете авиакомпании Air France, который находился в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

Кирилл, пассажир лайнера, поведал РЕН ТВ о необычных причинах задержки. По его словам, самолет должен был подняться в воздух в 12:45 и направиться в Шереметьево — лайнер даже успел вырулить на полосу, однако затем вернулся.

"У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов", — поведал собеседник.

Мужчина отметил, что в итоге экипаж заменили и самолет даже поднялся в воздух, но в салоне было очень холодно.

Примерно через час стало известно, что Airbus возвращается в Париж, не долетев до России. Пассажиров пересадили в другой лайнер, который в итоге добрался до Шереметьево.

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