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НОВОСТИ

ФАС предлагает обязать американских разработчиков ОС отвечать за предустановку российских приложений

10:32 03.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ. Предполагается, что их также обяжут обеспечить полную удаляемость установленных приложений.

Это невыгодно владельцам ОС, и в отсутствие серьезных санкций они вряд ли станут выполнять требования, считают эксперты.  Коммерсантъ

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